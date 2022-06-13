Военный комиссар Магнитогорска Григорий Косенок напомнил уклонистам об уголовной ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU

Военный комиссар Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Григорий Косенок обратился к молодым людям, которые уклоняются от прохождения военной службы. Косенок напомнил уклонистам об уголовной ответственности и посоветовал прийти в военкомат для решения всех вопросов.

«Появилась такая категория призывников — уклонисты. Это те люди, которые получили несколько повесток и до сих пор уклоняются от прихода в военный комиссариат. Также они уклоняются от прохождения медицинского освидетельствования», — сообщил Косенок в видео, опубликованном в официальном telegram-канале мэрии Магнитогорска.

Косенок добавил, что в случае с уклонением от военной службы военкомат имеет полное право подготовить материалы для возбуждения уголовного дела. Уклонение от прохождения медицинского обследования по направлению призывной комиссии наказывается штрафом от 500 до 3000 рублей. Лучше всего, уверяет военком, прийти в военкомат и лично решить все вопросы.

В конце мая из Магнитогорска отправились проходить военную службу 12 человек. Основная часть из них попадет в сухопутные войска. Всего же в весенний призыв из Челябинской области будет отправлено в войска около 3 200 человек.