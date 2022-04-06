Текслер подписал документ о призыве челябинцев в армию

В армию заберут более трех тысяч южноуральцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление «О создании призывных комиссий». Этот документ размещен на портале правовой информации.

«Создать призывную комиссию Челябинской области и утвердить ее состав. Создать призывные комиссии в муниципальных районах, городских округах Челябинской области и утвердить их составы», — говорится в постановлении.

Данное постановление губернатор подписал в соответствий со статьями 26 и 29 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в целях организованного проведения в апреле—июне 2022 года призыва граждан 1995—2004 годов рождения подлежащих призыву на военную службу.

Согласно документу, Текслер стал председателем областной призывной комиссии и вошел в ее основной состав. Челябинская область направит в армию около трех тысяч 200 призывников, что на 150 человек меньше, чем в прошлогоднюю весеннюю кампанию.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому в России с 1 апреля стартовал весенний призыв на прохождение срочной службы в армии. Призывная кампания продлится до 15 июля 2022 года и пройдет в 82 субъектах РФ за исключением Республики Коми, ЯНАО и НАО.