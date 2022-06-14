В Перми выступит звезда TikTok Мэйби Бэйби

Мэйби Бэйби планирует собрать в Перми полный зал Фото: соцсети певицы

В Пермь приезжает популярная среди молодежи певица и солистка группы «Френдзона» Мэйби Бэйби. Артистка даст концерт 19 июня в концертном клубе «Мичурин».

«Вас ждет тонна звука, света и непередаваемая атмосфера, которая будет на мероприятии. Перед концертом Мэйби Бэйби состоится Meet&Greet — это специальная встреча с артистом для самых преданных поклонников», — говорится в сообществе мероприятия в социально сети «Вконтакте». Цена на билеты достигает 2500 тысяч рублей, в наличии осталось всего несколько штук.

Мэйби Бэйби — певица, участница российской группы «Френдзона». В своих песнях, девушка поет о трудностях и радостях подростковой жизни. Также Мэйби Бэйби — блогер-миллионник, только в TikTok у нее более 2,5 млн подписчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что Певица Мэйби-Бэйби высмеяла Инстасамку в новом треке. «Страшная на вид, колхозница внутри», — говорится в песне.