Глава госпиталя Тетюхина попросил помощи у свердловских депутатов

Алексей Щелкунов пытается заручиться помощью депутатов заксо, чтоб решить свой вопрос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гендиректор АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» Алексей Щелкунов написал обращение главе промышленного комитета свердловского заксобрания Альберту Абзалову. Щелкунов счел заявления врио главы АО «Корпорации развития Среднего Урала»(КРСУ) клеветническими и попросил помощи, чтоб отстоять интересы своей компании. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Абзалов пояснил, что в госпитале считают, что утверждения врио главы КРСУ наносят ущерб деловой репутации учреждения.

«К нам поступило обращение от Алексея Щелкунова (владеет контрольным пакетом акций медцентра имени Владислава Тетюхина). В документе говорится о том, что врио гендиректора АО „Корпорации развития Среднего Урала“ (КРСУ) Игорь Визгин опубликовал данные, не соответствующие действительности. Они [данные] носят клеветнический характер по отношению к госпиталю Тетюхина, а также наносят урон деловой репутации», — поделился Абзалов.

В КРСУ пояснили, что хотят уладить финансовый спор с владельцами госпиталя. «Госпиталь представляет собой медицинский центр, в успешном функционировании которого заинтересованы все стороны. В настоящее время проводятся переговоры с целью урегулирования вопроса», — рассказали 66.RU в пресс-службе КРСУ.

Ранее URA.RU писало, что свердловское правительство вступило в переговоры с руководством госпиталя имени Владислава Тетюхина об увеличении доли властей в медучреждении. Областной кабмин намерен увеличить пакет акций до 48% вместо 25,6%.

Госпиталь был основан экс-совладельцем «ВСМПО-Ависма» Владиславом Тетюхиным в 2014 году. После смерти миллиардера в 2019-м между его родственниками и чиновниками начался конфликт. Изначально договором между властями и инвесторами в 2013 году предполагалось, что выделенные средства из бюджета региона будут погашены акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя и многолетнего обсуждения условий представители КРСУ решили требовать деньги.

В мае 2021 года в арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство. В итоге госпиталь Тетюхина выиграл суд у свердловского правительства, однако власти не согласились с принятым решением и подали апелляцию. В январе суд принял решение: обязать КРСУ заключить с госпиталем договор купли-продажи 25,6% акций за 1,3 млрд рублей.

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