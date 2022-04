The Times: в Европе закончилась «эпоха низких цен»

В Европе начался рост цен на продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европе почти каждую неделю растут цены на продукты, также увеличиваются счета за электроэнергию из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает британская газета The Times. «Годовая инфляция составляет более 7%, а увеличение стоимости энергии на 44% также приводит к росту цен на продукты питания. Конфликт на Украине, приведший к поэтапному прекращению импорта российского ископаемого топлива, и переход Европы на безуглеродную энергию ускорили огромный рост цен», — пишет The Times. В Евросоюзе возросла цена мягкой пшеницы на 64% с марта 2021 года, а стоимость рапса, являющегося ключевым маслом, увеличилась на 77,8%. Также заметна нехватка подсолнечного масла, 73% экспорта которого приходится на РФ и Украину. Страны Европы и другие государства ввели санкции против РФ из-за начала спецоперации России на Украине. Ограничения негативно влияют и на страны Запада, которые вводят их. Там увеличивается инфляция, нарушаются системы расчетов и логистики, разрушаются кооперационные связи. Ранее The Guardian сообщало, что некоторым странам может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из РФ и Украины. ООН зафиксировала абсолютный рекорд мировых цен на ключевые продовольственные товары из-за спецоперации РФ на Украине, передает «Национальная служба новостей».

