Пермский студент разработал приложение для начинающих айтишников

Приложение пермского студента помогает изучать язык программирования Python Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Студент Пермского Политеха (ПНИПУ) Сергей Краснопольский создал приложение для изучения языка программирования Python. Цифровой сервис «Triad of The Mind» помогает студентам и школьникам обучиться основам Python в игровой форме.

«Обучение проходит путем продвижения по сюжету посредством получения новых знаний и выполнения интерактивных квестов. В игре присутствует 3 уровня сложности, им соответствуют 3 игровых персонажа, которые прокачиваются при помощи обучения самого игрока. Для пользователей доступны 3 вида подписки: «Стандарт», «Стандарт+» и «Премиум», — приводит слова разработчика пресс-служба ПНИПУ.

Приложение сможет работать на большинстве Android и IOS устройств. Также в нем можно воспользоваться помощью техподдержки и преподавателя.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.