В регионе выявили половое неравенство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области женщин на 284 тыс. 68 человек больше, чем мужчин. Такие данные 17 июня приводит Челябинскстат и они свидетельствуют о гендерном перекосе в регионе.

«В Челябинской области на 1 января 2022 года проживает 1 млн 851 тыс. 337 женщин. Количество мужчин на эту дату составляет 1 млн 567 тыс. 269 человек», — говорится в документах ведомства.

Согласно статистике, на тысячу мужчин в среднем в регионе приходится 1 тыс. 181 женщина. Этот разрыв наиболее выражен у жителей челябинский городов — в мегаполисах на тысячу мужчин приходится 1 тыс. 203 женщины. А вот в деревнях этот показатель не так критичен- на тысячу мужчин приходится 1 тыс. 81 сельская женщина.

В то же время за 2021 год умерло 32 тыс. женщин и 28,5 тыс. мужчин, что, соответственно, на 15,9% и 3,9% больше аналогичных показателей 2020 года.

На тысячу мужчин в регионе приходится 1 тыс. 181 женщина Фото: скрин с сайта Челябинскстата