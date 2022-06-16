16 июня 2022

В Челябинской области выросла естественная убыль населения. Скрин

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, кировка
По итогам 2021 года смертность в регионе увеличилась на 5,5 тыс. человек Фото:

Естественная убыль населения в Челябинской области в 2021 году увеличилась на 23,3%. Так, если в 2020 году зарегистрировано 33 тыс. новорожденных и 55 тысяч умерших, то уже в 2021 году родилось 33,4 тыс. человек, а смертность зафиксирована на уровне 60,5 тыс. человек. Такие данные следуют из официальных данных Челябинскстата.

По итогам 2021 года в регионе родилось 17,1 тыс. мальчиков и 16,3 тыс. девочек. Среди них первенцы — 11,3 тыс человек, второй ребенок в семье — 12,3 тыс. человек, третий — 6,7 тыс. человек. На долю четвертого и более ребенка в семье пришлось более 3 тыс. новорожденных.

В то же время за 2021 год умерло 32 тыс женщин и 28,5 тыс мужчин, что, соответственно, на 15,9% и 3,9% больше аналогичных показателей 2020 года. Среди основных причин смертности называются болезни систем кровообращения (18,3 тыс человек), новообразования (7,5 тыс. человек) и внешние причины смерти (4,1 тыс. человек).

Ранее стало известно, что население Челябинской области за три года сократилось на 1,64%. По этому показателю регион занял 41 место в демографическом рейтинге субъектов России.

Естественная убыль населения в Челябинской области выросла

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Естественная убыль населения в Челябинской области в 2021 году увеличилась на 23,3%. Так, если в 2020 году зарегистрировано 33 тыс. новорожденных и 55 тысяч умерших, то уже в 2021 году родилось 33,4 тыс. человек, а смертность зафиксирована на уровне 60,5 тыс. человек. Такие данные следуют из официальных данных Челябинскстата. По итогам 2021 года в регионе родилось 17,1 тыс. мальчиков и 16,3 тыс. девочек. Среди них первенцы — 11,3 тыс человек, второй ребенок в семье — 12,3 тыс. человек, третий — 6,7 тыс. человек. На долю четвертого и более ребенка в семье пришлось более 3 тыс. новорожденных. В то же время за 2021 год умерло 32 тыс женщин и 28,5 тыс мужчин, что, соответственно, на 15,9% и 3,9% больше аналогичных показателей 2020 года. Среди основных причин смертности называются болезни систем кровообращения (18,3 тыс человек), новообразования (7,5 тыс. человек) и внешние причины смерти (4,1 тыс. человек). Ранее стало известно, что население Челябинской области за три года сократилось на 1,64%. По этому показателю регион занял 41 место в демографическом рейтинге субъектов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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