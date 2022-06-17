Путин заявил о чистке в правоохранительных органах 17 июня 2022 в 20:25 Размер текста - 17 + Владимир Путин призвал совершенствовать деятельность правоохранительных органов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям