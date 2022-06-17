Путин заявил о чистке в правоохранительных органах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин призвал совершенствовать деятельность правоохранительных органов Фото:

Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин сообщил о работе по очистке в правоохранительных органах от недобросовестных сотрудников. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме. «Посмотрите на посадки недобросовестных правоохранителей. Там тоже идут чистки», — отметил Путин на форуме, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Так ответил на вопрос редактора RT Маргариты Симоньян о полицейском произволе и давлении на бизнес. По словам главы государства, деятельность правоохранительных органов нужно совершенствовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...