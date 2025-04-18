Эдгард Запашный раскрыл, как Путин подбирал себе животных в «стаю»

Эдгард Запашный: у президента России довольно эксклюзивные породы собак
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Черный лабрадор Конни стал первым питомцем президента
Черный лабрадор Конни стал первым питомцем президента Фото:

У президента России Владимира Путина довольно эксклюзивные породы собак, которые обладают выдающимися умственными способностями. Эти породы идеально подходят для роли компаньонов, демонстрируя прекрасное взаимопонимание с человеком при грамотном воспитании, рассказал известный дрессировщик Эдгард Запашный.

Путин подобрал себе питомцев «прежде всего своими умственными характеристиками», отметил Запашный. «Это животные легко обучаемые, животные-компаньоны, которые всегда находят общий язык с человеком при правильном поведении», — рассказал Запашный агентству ТАСС.

Первым президентским питомцем стал лабрадор Конни черного окраса, подаренный секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в 2000 году. Конни с рождения воспитывалась в кинологическом центре министерства, чтобы в будущем стать собакой-спасателем, однако годовалый щенок попал в руки Путину.

Позже у президента появились болгарская овчарка Баффи и японская акита-ину Юмэ — обе были официальными подарками от зарубежных лидеров. Баффи была подарена болгарским премьер-минстром Бойко Борисовым, Юмэ вручил губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ.

В августе 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину двух редких пхунсанских охотничьих собак. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что питомцы чувствуют себя прекрасно.

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У президента России Владимира Путина довольно эксклюзивные породы собак, которые обладают выдающимися умственными способностями. Эти породы идеально подходят для роли компаньонов, демонстрируя прекрасное взаимопонимание с человеком при грамотном воспитании, рассказал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Путин подобрал себе питомцев «прежде всего своими умственными характеристиками», отметил Запашный. «Это животные легко обучаемые, животные-компаньоны, которые всегда находят общий язык с человеком при правильном поведении», — рассказал Запашный агентству ТАСС. Первым президентским питомцем стал лабрадор Конни черного окраса, подаренный секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в 2000 году. Конни с рождения воспитывалась в кинологическом центре министерства, чтобы в будущем стать собакой-спасателем, однако годовалый щенок попал в руки Путину. Позже у президента появились болгарская овчарка Баффи и японская акита-ину Юмэ — обе были официальными подарками от зарубежных лидеров. Баффи была подарена болгарским премьер-минстром Бойко Борисовым, Юмэ вручил губернатор японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ. В августе 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес Владимиру Путину двух редких пхунсанских охотничьих собак. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что питомцы чувствуют себя прекрасно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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