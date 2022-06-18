18 июня 2022
17 июня 2022

В ДТП под Челябинском микроавтобус опрокинулся на бок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Авария случилась у поселка Козырево под Копейском Фото:

В Копейске утром 19 июня столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла на автодороге обход города Челябинска на повороте в сторону поселка Козырево. От удара микроавтобус опрокинулся на бок.

На кадрах видео, которое опубликовано в паблике «Подслушано Копейск» во «Вконтакте», видно, что у отечественной легковушки полностью разбита вся передняя часть и выбиты стекла. Микроавтобус лежит на боку в паре десятков метров. А на дороге лежат разлетевшиеся детали машин.

«Проезжали по объездной дороге, увидели ДТП и засняли. Сам момент аварии не видели. Пострадавших, вроде, не было, но точно не могу сказать», — рассказал очевидец, записавший на видео последствия аварии.

В комментариях местная жительница пожаловалась, что на этом повороте автомобилисты не любят уступать дорогу, несмотря на наличие соответствующего дорожного знака. «На этом повороте, кто выезжает со стороны объездной, не любят останавливаться. Хотя есть знак „Уступи дорогу“. [Вот и] результат», — написала Наталья Гималдинова-Корнеева.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области информацию о ДТП подтвердили. По данным полицейских, 36-летний водитель Форда Транзит при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу 29-летнему водителю ВАЗа 2114. В результате столкновения Форд опрокинулся на бок.

В результате ДТП три пассажира отечественной легковушки, среди которых был годовалый малыш, получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточнили в Госавтоинспекции.

Весь передняя часть ВАЗа разбита
От удара Форд Транзит опрокинулся на бок
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В Копейске утром 19 июня столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла на автодороге обход города Челябинска на повороте в сторону поселка Козырево. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. На кадрах видео, которое опубликовано в паблике «Подслушано Копейск» во «Вконтакте», видно, что у отечественной легковушки полностью разбита вся передняя часть и выбиты стекла. Микроавтобус лежит на боку в паре десятков метров. А на дороге лежат разлетевшиеся детали машин. «Проезжали по объездной дороге, увидели ДТП и засняли. Сам момент аварии не видели. Пострадавших, вроде, не было, но точно не могу сказать», — рассказал очевидец, записавший на видео последствия аварии. В комментариях местная жительница пожаловалась, что на этом повороте автомобилисты не любят уступать дорогу, несмотря на наличие соответствующего дорожного знака. «На этом повороте, кто выезжает со стороны объездной, не любят останавливаться. Хотя есть знак „Уступи дорогу“. [Вот и] результат», — написала Наталья Гималдинова-Корнеева. В пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области информацию о ДТП подтвердили. По данным полицейских, 36-летний водитель Форда Транзит при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу 29-летнему водителю ВАЗа 2114. В результате столкновения Форд опрокинулся на бок. В результате ДТП три пассажира отечественной легковушки, среди которых был годовалый малыш, получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточнили в Госавтоинспекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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