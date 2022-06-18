Авария случилась у поселка Козырево под Копейском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске утром 19 июня столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария произошла на автодороге обход города Челябинска на повороте в сторону поселка Козырево. От удара микроавтобус опрокинулся на бок.

На кадрах видео, которое опубликовано в паблике «Подслушано Копейск» во «Вконтакте», видно, что у отечественной легковушки полностью разбита вся передняя часть и выбиты стекла. Микроавтобус лежит на боку в паре десятков метров. А на дороге лежат разлетевшиеся детали машин.

«Проезжали по объездной дороге, увидели ДТП и засняли. Сам момент аварии не видели. Пострадавших, вроде, не было, но точно не могу сказать», — рассказал очевидец, записавший на видео последствия аварии.

В комментариях местная жительница пожаловалась, что на этом повороте автомобилисты не любят уступать дорогу, несмотря на наличие соответствующего дорожного знака. «На этом повороте, кто выезжает со стороны объездной, не любят останавливаться. Хотя есть знак „Уступи дорогу“. [Вот и] результат», — написала Наталья Гималдинова-Корнеева.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области информацию о ДТП подтвердили. По данным полицейских, 36-летний водитель Форда Транзит при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу 29-летнему водителю ВАЗа 2114. В результате столкновения Форд опрокинулся на бок.

В результате ДТП три пассажира отечественной легковушки, среди которых был годовалый малыш, получили травмы и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, уточнили в Госавтоинспекции.

Весь передняя часть ВАЗа разбита фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

От удара Форд Транзит опрокинулся на бок фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

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