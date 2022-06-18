В Перми десятки пожарных тушили нежилой дом

Пермские пожарные тушили городской пожар в частном секторе Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми в полдень 19 июня пожарные города выехали на вызов к частному дому на улице Пролетарской. О воскресном происшествии рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«19 июня 2022 года в 11.25 (мст) поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Пролетарская. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в нежилом здании», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Возгорание было зарегистрировано на площади 64 кв. м.

На пожаре в заброшенном доме трудились 20 пожарных. Также было привлечено 5 единиц техники. Поскольку в загоревшемся здании никто не проживал, то пострадавших нет. Служба МЧС выясняет причину возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 18 июня, в столице Прикамья также загорелось нежилое здание. Пожар на проспекте Парковый удалось оперативно потушить.