В Перми десятки пожарных тушили нежилой дом

В Мотовилихинском районе Перми в полдень 19 июня пожарные города выехали на вызов к частному дому на улице Пролетарской. О воскресном происшествии рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«19 июня 2022 года в 11.25 (мст) поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Пролетарская. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в нежилом здании», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Возгорание было зарегистрировано на площади 64 кв. м.
На пожаре в заброшенном доме трудились 20 пожарных. Также было привлечено 5 единиц техники. Поскольку в загоревшемся здании никто не проживал, то пострадавших нет. Служба МЧС выясняет причину возгорания.
Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 18 июня, в столице Прикамья также загорелось нежилое здание. Пожар на проспекте Парковый удалось оперативно потушить.
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В Мотовилихинском районе Перми в полдень 19 июня пожарные города выехали на вызов к частному дому на улице Пролетарской. О воскресном происшествии рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. «19 июня 2022 года в 11.25 (мст) поступило сообщение о том, что происходит горение нежилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Пролетарская. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в нежилом здании», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. Возгорание было зарегистрировано на площади 64 кв. м. На пожаре в заброшенном доме трудились 20 пожарных. Также было привлечено 5 единиц техники. Поскольку в загоревшемся здании никто не проживал, то пострадавших нет. Служба МЧС выясняет причину возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в субботу, 18 июня, в столице Прикамья также загорелось нежилое здание. Пожар на проспекте Парковый удалось оперативно потушить.