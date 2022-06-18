Массовое ДТП с участием грузовика и легковых машин случилось под Юрюзанью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань днем 19 июня произошло крупное ДТП с участием семи автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла на мосту через реку, сотрудники полиции организовали реверсивное движение.

«На 1645 км автодороги „М5 Урал“ Москва-Челябинск произошло ДТП. Сегодня в 13:40 на мосту через реку Юрюзань произошло столкновение 7 автомобилей. На место ДТП прибыло 4 дополнительных экипажа ДПС. Уже в 14:15 было организовано реверсивное движение», — рассказали в Госавтоинспекции.

Для автомобилистов организовали объезд места ДТП через город Юрюзань. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по ликвидации последствий.

На трассе под Юрюзанью столкнулись семь автомобилей Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение Ыото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области