18 июня 2022
17 июня 2022

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» крупное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
Массовое ДТП с участием грузовика и легковых машин случилось под Юрюзанью Фото:

На трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань днем 19 июня произошло крупное ДТП с участием семи автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла на мосту через реку, сотрудники полиции организовали реверсивное движение.

«На 1645 км автодороги „М5 Урал“ Москва-Челябинск произошло ДТП. Сегодня в 13:40 на мосту через реку Юрюзань произошло столкновение 7 автомобилей. На место ДТП прибыло 4 дополнительных экипажа ДПС. Уже в 14:15 было организовано реверсивное движение», — рассказали в Госавтоинспекции.

Для автомобилистов организовали объезд места ДТП через город Юрюзань. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по ликвидации последствий.

На трассе под Юрюзанью столкнулись семь автомобилей
Фото:
На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение

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На трассе М5 «Урал» в районе города Юрюзань днем 19 июня произошло крупное ДТП с участием семи автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла на мосту через реку, сотрудники полиции организовали реверсивное движение. «На 1645 км автодороги „М5 Урал“ Москва-Челябинск произошло ДТП. Сегодня в 13:40 на мосту через реку Юрюзань произошло столкновение 7 автомобилей. На место ДТП прибыло 4 дополнительных экипажа ДПС. Уже в 14:15 было организовано реверсивное движение», — рассказали в Госавтоинспекции. Для автомобилистов организовали объезд места ДТП через город Юрюзань. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по ликвидации последствий.
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