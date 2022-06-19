19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Водитель фуры с пермскими номерами перекрыл трассу возле Сочи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, скорость, лето, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
По мнению очевидцев, водитель фуры застрял на повороте на перевале из-за неопытности Фото:

Застрявшая 16-ти метровая фура с госномером Пермского края парализовала движение на федеральной трассе рядом с городом Сочи. Видео, предоставленное очевидцем происшествия, опубликовано в telegram-канале «ЧП Сочи».

«Фура — из Перми. Водитель — неопытный», — констатировал автор видео.

Дорожный инцидент произошел утром 19 июня, в результате образовалась пробка — движение было затруднено. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовывать реверсивное движение.

О пробке из фур, которая образовалась на трассе Краснокамск—Пермь, URA.RU сообщало ранее. Причиной стало ДТП с участием грузовика.

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Застрявшая 16-ти метровая фура с госномером Пермского края парализовала движение на федеральной трассе рядом с городом Сочи. Видео, предоставленное очевидцем происшествия, опубликовано в telegram-канале «ЧП Сочи». «Фура — из Перми. Водитель — неопытный», — констатировал автор видео. Дорожный инцидент произошел утром 19 июня, в результате образовалась пробка — движение было затруднено. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовывать реверсивное движение. О пробке из фур, которая образовалась на трассе Краснокамск—Пермь, URA.RU сообщало ранее. Причиной стало ДТП с участием грузовика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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