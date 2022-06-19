По мнению очевидцев, водитель фуры застрял на повороте на перевале из-за неопытности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Застрявшая 16-ти метровая фура с госномером Пермского края парализовала движение на федеральной трассе рядом с городом Сочи. Видео, предоставленное очевидцем происшествия, опубликовано в telegram-канале «ЧП Сочи».

«Фура — из Перми. Водитель — неопытный», — констатировал автор видео.

Дорожный инцидент произошел утром 19 июня, в результате образовалась пробка — движение было затруднено. Сотрудникам ГИБДД пришлось организовывать реверсивное движение.

О пробке из фур, которая образовалась на трассе Краснокамск—Пермь, URA.RU сообщало ранее. Причиной стало ДТП с участием грузовика.