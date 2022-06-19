Свердловские выпускники сдают последний ЕГЭ

В Свердловской области выпускники 20 и 21 июня сдадут последний экзамен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские выпускники 20 и 21 июня сдадут последний экзамен. Речь идет об информатике. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«В Свердловской области завершается основной период ЕГЭ. Выпускники 20 и 21 июня сдадут последний экзамен — информатика и информационно-коммуникационные технологии», — сказано в сообщении ДИПа.

В этом году информатика опередила по популярности физику. «ЕГЭ по информатике выбрали более четырех тысяч выпускников. В первый день сдачи задействовано 144 пункта проведения экзамена. Результаты экзамена станут известны 4 июля. Все работы будут проверяться программой без участия экспертов», — отметили в ведомстве.

Экзамен в компьютерном виде предполагает проверку практических навыков. Работа состоит из 27 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа 55 минут. В ходе экзамена в распоряжении участников текстовый редактор, редактор электронных таблиц и системы программирования на нескольких языках.

Ранее агентство писало, что за обязательный экзамен по русскому языку 36 свердловских выпускников получили максимальный балл. По итогам четырех экзаменов в Свердловской области 59 выпускников получили максимальный балл. Работы более 800 человек оценены на высокие баллы — 80 и выше. По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности.