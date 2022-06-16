36 свердловских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

36 свердловских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области 36 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«За обязательный экзамен по русскому языку 36 свердловских выпускников получили максимальный балл. По итогам четырех экзаменов в Свердловской области 59 выпускников получили максимальный балл. Работы более 800 человек оценены на высокие баллы — 80 и выше», — сказано в сообщении ДИПа.

По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. «Отмечается положительная тенденция при выполнении заданий на проверку орфографии. Многие выпускники в сочинении не допустили или допустили совсем незначительное количество орфографических ошибок», — отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова.

Ранее URA.RU писало, что отказ России от Болонской системы образования никак не повлияет на проведение Единого Государственного экзамена. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ЕГЭ можно отменить только имея в наличии альтернативный формат итогового экзамена. А пока что подобные заявления, по его словам, звучат популистскими.