Владимир Путин присвоил тюменке почетное звание

Владимир Путин наградил тюменского врача почетным званием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заведующая подстанцией скорой помощи в Тюмени Анузя Коренькова получила звание «Заслуженного врача РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указ президента. Присвоить почетное звание „Заслуженный врач РФ“ Кореньковой Анузе Ильиничне, заведующей подстанцией государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области „Станция скорой медицинской помощи“», — говорится в документе за подписью Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно открытым источникам, Анузя Коренькова имеет 27 лет трудового стажа. В 1995 году она окончила Тюменский государственный медицинский университет, по специальности «Лечебное дело». В 2018 году на его базе врач прошла повышение квалификации.

Ранее URA.RU писало, что президент страны Владимир Путин наградил медалью бывшего «завхоза» тюменского правительства. Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Виктор Кузнецов.