Путин наградил медалью бывшего «завхоза» тюменского правительства

15 июня 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Виктор Кузнецов награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кузнецова Виктора Васильевича, государственного советника Тюменской области I класса», — говорится в документе. Экс-чиновник ушел в отставку 9 февраля. Кузнецов работал управделами областного правительства с 2006 года. 25 марта на его место был назначен Сергей Путмин, до этого возглавлявший администрацию Уватского района. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Бывший управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Кузнецова Виктора Васильевича, государственного советника Тюменской области I класса», — говорится в документе. Экс-чиновник ушел в отставку 9 февраля. Кузнецов работал управделами областного правительства с 2006 года. 25 марта на его место был назначен Сергей Путмин, до этого возглавлявший администрацию Уватского района.