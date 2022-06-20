В соцсетях появилось видео смерча под Пермью

Природное явление наблюдалось над Камским водохранилищем (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Добрянке, расположенной в часе езды от Перми, местные жители сняли на видео смерч. Видео опубликовано в паблике «Подслушано в Добрянке» соцсети «Вконтакте». Редкое для этих мест природное явление прокомментировали специалисты ГИС Центра Пермского государственного университета. На сайте организации указано, что смерч был замечен над акваторией Камского водохранилища.

«Смерч просуществовал, как минимум, несколько минут и разрушился, не доходя до берега. Такие качественные видеосъемки водяного смерча в Пермском крае опубликованы впервые», — отмечают специалисты ГИС Центра. По их словам, смерч формируется, если температура воды превышает температуру воздуха.

Также обязательными условиями являются высокая относительная влажность, конвективная неустойчивость и сильная завихренность, характерная для центральных частей циклонов. Вчера эти условия выполнялись: температура воздуха в момент формирования смерча была около 14 градусов тепла, а воды — около 17 градусов.