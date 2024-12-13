Пермяков возмутила укладка асфальта после снегопада. Видео

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Асфальт укладывают на снег на шоссе Космонавтов
Асфальт укладывают на снег на шоссе Космонавтов Фото:

На шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«На шоссе Космонавтов около Гознака кладут асфальт. Прямо на снегу. Как тебе такое, Илон Маск?», — пишет автор поста.

URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.

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На шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «На шоссе Космонавтов около Гознака кладут асфальт. Прямо на снегу. Как тебе такое, Илон Маск?», — пишет автор поста. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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