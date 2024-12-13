Асфальт укладывают на снег на шоссе Космонавтов
На шоссе Космонавтов в Перми начали укладывать новый асфальт сразу после снегопада. Видео пермяки поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«На шоссе Космонавтов около Гознака кладут асфальт. Прямо на снегу. Как тебе такое, Илон Маск?», — пишет автор поста.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
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