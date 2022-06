URA.RU возглавило рейтинг самых цитируемых региональных СМИ в РФ

Показатели URA.RU оказались в разы выше конкурентов, сказал Александр Широких Фото: Анна Майорова © URA.RU Информационное агентство URA.RU заняло первую строчку в рейтинге по индексу цитируемости (ИЦ) региональных СМИ за первый квартал текущего года. Соответствующий топ составил telegram-канал New Media на основе данных сервиса «Медиалогия». «№1 — информагентство URA.RU с ИЦ 2656. На втором месте идет АГН „Москва", индекс цитируемости составляет 1167. Также в топ-20 попали екатеринбургские Znak.com, приостановивший деятельность 4 марта 2022 года, и E1.ru. Они находятся на 6 и 17 месте», — пишет New Media . Генеральный директор Национальной ассоциации телевещателей, автор telegram-канала Александр Широких в беседе с корреспондентом нашего агентства прокомментировал данные рейтинга. «Можно точно сказать, что URA.RU на фоне всех остальных региональных СМИ вырвался с каким-то диким отрывом. Более того, в рейтинге, который мы сделали, представлено много Питера и Москвы огромных по населению и бюджетам СМИ. В этом смысле очень приятно и прикольно, что URA.RU с таким отрывом обошли „Москву 24". Если сложить их три актива, которые заняли второе, третье и двадцатое место, они вас не обгонят», — поделился автор New Media. Широких также объяснил, с чем связаны высокие показатели региональных СМИ. «Я думаю, что очевидно, что некоторые из них выросли за пределы своего региона и являются, как минимум, очень крутыми окружными медиа, а зачастую и федеральными. Думаю, что история с Екатеринбургом это подтверждает. Вполне можно сказать, что Екатеринбург — это столица российской журналистики», — подчеркнул гендиректор ассоциации. Он отметил, что подобный рейтинг был опубликован впервые. «Медиалогия» сама это не делает. Она публикует данные по каждому региону отдельно. Максимум, что можно увидеть — это позиции по области. Я решил свести все это воедино по всем субъектам РФ и посмотреть, кто на самом деле крут», — добавил собеседник URA.RU. Telegram-канал URA.RU занял 30-е место в рейтинге самых цитируемых в России по итогам 2021 года по данным агентства «Медиалогия». Агентство стало самым цитируемым СМИ Свердловской области. По сравнению с 2020 годом индекс цитируемости увеличился с 6895,17 до 9027,80.

