Погибшему Ильгизару Зиннурову было 25 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, служивший в воинской части Каменска-Уральского (Свердловская область), погиб в ходе спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердили в администрации его родного Кигинского района Башкирии. Военному, с детства мечтавшему о службе, было 25 лет.

«Ильгизар с детства мечтал быть военным, по-другому свою судьбу не видел. Это был бы будущий генерал. Ильгизар — настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине. Он до конца остался верным военной присяге, погиб как настоящий герой, защищая Родину», — написала глава района Зухра Гордиенко на своей странице во «ВКонтакте».

Гордиенко уточнила, что Зиннуров был выпускником Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. «До последнего надеялись, что он жив», — добавила чиновница. Похоронят молодого человека в его родном башкирском селе Нижние Киги.

О начале спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что ее цель — денацификация и демилитаризация соседней страны. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.

Ильгизар Зиннуров окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов Фото: Зухра Гордиенко, «ВКонтакте»