Лавров рассказал о борьбе Путина с эгоизмом США

22 июня 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ежедневно проводит несколько совещаний, чтобы адаптировать государство к новым реалиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ежедневно работает с иностранными партнерами, которые испытывают негативное влияние эгоизма США и Запада, чтобы перенастроить экономические связи и не зависеть от капризов западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. «У всех стран, испытывающих на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров», — заявил Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ. Он также подчеркнул, что именно эти вопросы составляют повестку дня ежедневной работы Владимира Путина. «Президент России ежедневно проводит по несколько совещаний, касающиеся адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к реалиям, которые сейчас складываются в результате агрессивной и эгоистичной политики Запада», — отметил Лавров. Он добавил, что в значительной степени этому был посвящен Санкт-Петербургский международный экономический форум. Ранее сообщалось, что Владимир Путин обвинил Запад в негативном влиянии на мир. Глава государства заявлял, что западные санкции против России провалились из-за того, что российский бизнес сплотился. Президент подчеркнул, что антироссийские санкции ведут к угрозе мирового голода. Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин ежедневно работает с иностранными партнерами, которые испытывают негативное влияние эгоизма США и Запада, чтобы перенастроить экономические связи и не зависеть от капризов западных партнеров. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. «У всех стран, испытывающих на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров», — заявил Сергей Лавров, передает пресс-служба МИД РФ. Он также подчеркнул, что именно эти вопросы составляют повестку дня ежедневной работы Владимира Путина. «Президент России ежедневно проводит по несколько совещаний, касающиеся адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к реалиям, которые сейчас складываются в результате агрессивной и эгоистичной политики Запада», — отметил Лавров. Он добавил, что в значительной степени этому был посвящен Санкт-Петербургский международный экономический форум. Ранее сообщалось, что Владимир Путин обвинил Запад в негативном влиянии на мир. Глава государства заявлял, что западные санкции против России провалились из-за того, что российский бизнес сплотился. Президент подчеркнул, что антироссийские санкции ведут к угрозе мирового голода. Запад ввел против России масштабные экономические санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отменить» Россию. Президент подчеркнул, что в период санкций граждане не останутся без поддержки правительства.