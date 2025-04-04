Президента Южной Кореи Юн Сок Еля отстранили от должности

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Елю, что означает его окончательное отстранение от должности. Об этом сообщают журналисты из здания суда. Решение было вынесено после длительного рассмотрения ходатайства парламента.
«Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес решение принять ходатайство парламента страны об импичменте президента, что означает окончательное отстранение Юн Сок Еля от должности», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на своего корреспондента.
Рассмотрение дела об импичменте заняло 111 дней с момента подачи предложения парламентом и 38 дней после завершения судебных слушаний. Это стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела, превышая предыдущие случаи с президентами Пак Кын Хе и Но Му Хеном.
После официального отстранения Юн Сок Еля от должности в Южной Корее должны пройти досрочные выборы. Новый президент страны должен быть избран в течение 60 дней, до 3 июня. Временно исполняющим обязанности главы государства станет премьер-министр Хан Док Су.
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