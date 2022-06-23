В Тюменской области произошел новый коррупционный скандал

Сотрудник тюменской дорожной фирмы подозревается в получении взяток за заключение контрактов на обеспечение ГСМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени главный механик одной из дорожных фирм обвиняется в получении взяток, за которые он помогал различным компаниям получать выгодные контракты на обеспечение ГСМ. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления СК. По данным URA.RU, обвиняемый работал в ДРСУ-1 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП).

«Следственным отделом по Ленинскому АО Тюмени СУ СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении главного механика дорожной компании 1980 г. р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере», — указано в сообщении регионального СК.

Как предполагает следствие, с ноября 2019 по февраль 2022 гг. тюменец получал от представителей заинтересованных в сотрудничестве компаний-поставщиков ГСМ взятки за обеспечение заявками в рамках заключенных договоров на общую сумму более 52 млн. рублей. При этом, размер разовой взятки начинался от 70 тыс. рублей.

По данным URA.RU, мужчина работал главным механиком в ДРСУ-1 АО «ТОДЭП». В адрес предприятия направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.