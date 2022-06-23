Житель ЯНАО вернулся домой со спецоперации на Украине

Житель поселока Хынымей вернулся домой со спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В поселок Хынымей (Пуровский район, ЯНАО) вернулся житель принимавший участие спецоперации на Украине. Как сообщила URA.RU пресс-служба Пуровского района, Дмитрий Скоклев занимался разминированием мирных кварталов и объектов жизнеобеспечения на территории зоны СВО на Украине.

«Житель поселка Ханымей, участник поискового отряда „Следопыт“ Дмитрий Скоклев по собственной инициативе во время своего отпуска принимал участие в спецоперации. Проводил работы по разминированию мирных кварталов и объектов жизнеобеспечения», — сообщила URA.RU пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) прошли похороны военнослужащего-контрактника Алексея Казанцева, который погиб при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины.