24 июня 2022

Свердловчанка за рулем Mazda погибла после удара с большегрузом. Она ехала на море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверк. Челябинск, гаи, перекрытие дороги, гибдд, дпс
Смертельное ДТП произошло возле поселка Арти Фото:

Жительница Ревды (Свердловская область) за рулем автомобиля Mazda-CX5 не уступила дорогу большегрузу возле поселка Арти и выехала на перекресток. В результате аварии женщина погибла на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительной информации, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda-CX5 при движении со стороны Ревды в сторону Уфы при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении ехавшему справа грузовому автомобилю с полуприцепом. Произошло столкновение, от полученных травм женщина скончалась на месте аварии», — рассказывают в ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал.

Выяснилось, что погибшая — жительница Ревды — ехала на отдых в Туапсе. Ее стаж вождения составляет 19 лет, за нарушение ПДД ее не привлекали, в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности. У женщины взяли кровь, чтобы проверить наличие алкоголя. Водитель грузовика был трезв.

Женщина не уступила дорогу грузовику на перекрестке
Фото:
Свердловчанка за рулем Mazda ехала на море
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Жительница Ревды (Свердловская область) за рулем автомобиля Mazda-CX5 не уступила дорогу большегрузу возле поселка Арти и выехала на перекресток. В результате аварии женщина погибла на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda-CX5 при движении со стороны Ревды в сторону Уфы при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении ехавшему справа грузовому автомобилю с полуприцепом. Произошло столкновение, от полученных травм женщина скончалась на месте аварии», — рассказывают в ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал. Выяснилось, что погибшая — жительница Ревды — ехала на отдых в Туапсе. Ее стаж вождения составляет 19 лет, за нарушение ПДД ее не привлекали, в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности. У женщины взяли кровь, чтобы проверить наличие алкоголя. Водитель грузовика был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...