Свердловчанка за рулем Mazda погибла после удара с большегрузом. Она ехала на море

25 июня 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло возле поселка Арти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Ревды (Свердловская область) за рулем автомобиля Mazda-CX5 не уступила дорогу большегрузу возле поселка Арти и выехала на перекресток. В результате аварии женщина погибла на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda-CX5 при движении со стороны Ревды в сторону Уфы при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении ехавшему справа грузовому автомобилю с полуприцепом. Произошло столкновение, от полученных травм женщина скончалась на месте аварии», — рассказывают в ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал. Выяснилось, что погибшая — жительница Ревды — ехала на отдых в Туапсе. Ее стаж вождения составляет 19 лет, за нарушение ПДД ее не привлекали, в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности. У женщины взяли кровь, чтобы проверить наличие алкоголя. Водитель грузовика был трезв. Женщина не уступила дорогу грузовику на перекрестке Фото: ГИБДД по Свердловской области Свердловчанка за рулем Mazda ехала на море Фото: ГИБДД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительница Ревды (Свердловская область) за рулем автомобиля Mazda-CX5 не уступила дорогу большегрузу возле поселка Арти и выехала на перекресток. В результате аварии женщина погибла на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительной информации, 49-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda-CX5 при движении со стороны Ревды в сторону Уфы при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении ехавшему справа грузовому автомобилю с полуприцепом. Произошло столкновение, от полученных травм женщина скончалась на месте аварии», — рассказывают в ГИБДД. Водитель грузовика не пострадал. Выяснилось, что погибшая — жительница Ревды — ехала на отдых в Туапсе. Ее стаж вождения составляет 19 лет, за нарушение ПДД ее не привлекали, в момент ДТП была пристегнута ремнем безопасности. У женщины взяли кровь, чтобы проверить наличие алкоголя. Водитель грузовика был трезв.