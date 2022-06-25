У берегов Японии загорелся корабль с россиянами

На борту судна «Ангара» находилось 25 россиян (архивное фото)
В 24 километрах от города Вадзима в Японии загорелся российский корабль «Ангара». Как сообщает японское агентство Hokkoku, почти все члены экипажа эвакуированы.
«По данным береговой охраны прибрежного города Канадзава, почти весь экипаж судна эвакуирован на шлюпках, моряки размещены на борту контейнеровоза, который сообщил о ЧП. На борту находилось 25 россиян. Информации о пострадавших нет, корабль находится в устойчивом состоянии», — сообщает Hokkoku.
По предварительной информации, возгорание произошло в подержанном автомобиле в грузовом отсеке. Корабль направлялся во Владивосток из порта Фусики.
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