Власти Японии расширят санкции против России

Япония введет санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ
Япония намерена расширить санкции против России. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Япония расширит перечень антироссийский санкций, сообщает телеканал. Уточняется, что в планах внести в санкционные списки около 160 физических и юридических лиц из РФ.
Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную кампанию Запада.
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