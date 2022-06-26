26 июня 2022

Власти Японии расширят санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония введет санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ Фото:

Япония намерена расширить санкции против России. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Япония расширит перечень антироссийский санкций, сообщает телеканал. Уточняется, что в планах внести в санкционные списки около 160 физических и юридических лиц из РФ.

Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную кампанию Запада.

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Япония намерена расширить санкции против России. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Япония расширит перечень антироссийский санкций, сообщает телеканал. Уточняется, что в планах внести в санкционные списки около 160 физических и юридических лиц из РФ. Многие страны выступили против действий России из-за вынужденной спецоперации на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы — с февраля этого года. Польша активно поддерживает антироссийскую санкционную кампанию Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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