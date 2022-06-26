Отставки Сергея Миронова ждали с весны этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Полковник Сергей Миронов официально покинул пост начальника УМВД по городу Челябинску и перешел на службу в региональный полицейский главк. И.о. начальника городской полиции стал полковник Андрей Меньшенин, известный по истории с незаконным уголовным преследованием. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«С 29 июня Сергей Викторович Миронов заступает на службу заместителем начальника тыла — он станет одним из замов начальника тыла Исмаила Парпиева, который подчиняется заместителю начальника ГУ МВД области Артура Рамхатуллина. Временным исполняющим обязанности начальника УМВД по Челябинску назначен полковник Андрей Меньшенин, занимающий пост зама руководителя УМВД», — рассказали в пресс-службе.

В Челябинской области полковник Андрей Меньшенин известен по резонансному «делу банды Малова», когда по ложному обвинению со стороны участников ОПГ, занимавшихся угонами машин, были арестованы и уволены со службы пять полицейских. Среди них был и замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области Андрей Меньшенин. В декабре 2015 года прокуратура отказалась в суде от обвинения в отношении полицейских. Они были оправданы судом и получили право на реабилитацию. Информация об уходе Сергея Миронова с поста начальника УМВД появилась весной этого года.