26 июня 2022

С ЕГЭ по математике удалили двоих челябинских школьников

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, паспорт, школьники, паспорт рф, паспорт в руках, сдача егэ
Участники госэкзамена пронесли шпаргалки и телефон Фото:

В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике двоих школьников выгнали за грубое нарушение правил. Об этом URA.RU 27 июня сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Сегодня, в резервный день ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, были удалены два участника за наличие сотового телефона и справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В минобре отмечают, что в целом экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. В этот день экзамен сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, неявившимся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, а также выпускники прошлых лет.

Пересдать математику также могли участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по профильной математике, но получившие удовлетворительный результат по другому обязательному предмету — русскому языку. При этом для пересдачи можно было выбрать как профильный, так и базовый уровень ЕГЭ по математике.

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В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике двоих школьников выгнали за грубое нарушение правил. Об этом URA.RU 27 июня сообщили в пресс-службе регионального минобра. «Сегодня, в резервный день ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, были удалены два участника за наличие сотового телефона и справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. В минобре отмечают, что в целом экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. В этот день экзамен сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, неявившимся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, а также выпускники прошлых лет. Пересдать математику также могли участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по профильной математике, но получившие удовлетворительный результат по другому обязательному предмету — русскому языку. При этом для пересдачи можно было выбрать как профильный, так и базовый уровень ЕГЭ по математике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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