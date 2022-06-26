С ЕГЭ по математике удалили двоих челябинских школьников

Участники госэкзамена пронесли шпаргалки и телефон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области в резервный день Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике двоих школьников выгнали за грубое нарушение правил. Об этом URA.RU 27 июня сообщили в пресс-службе регионального минобра.

«Сегодня, в резервный день ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, были удалены два участника за наличие сотового телефона и справочных материалов на бумажном носителе. Результаты этих участников аннулированы», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

В минобре отмечают, что в целом экзамен по математике в резервный день завершился без сбоев. В этот день экзамен сдавали участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, неявившимся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, а также выпускники прошлых лет.

Пересдать математику также могли участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по профильной математике, но получившие удовлетворительный результат по другому обязательному предмету — русскому языку. При этом для пересдачи можно было выбрать как профильный, так и базовый уровень ЕГЭ по математике.