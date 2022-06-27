27 июня 2022

Делегаты из ДНР примут участие в международном конкурсе в ХМАО

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Всероссийский конкурс управленцев
В Ханты-Мансийске пройдет международное соревнование по стратегии и управлению бизнесом Фото:

Делегация из города Макеевка примет участие в международном соревновании по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали в официальном telegram-канала властей ХМАО.

«В составе делегации из Макеевки — пять человек. Это студенты, аспиранты и представители администрации города. Вместе со студентами из разных регионов России они также смогут участвовать в образовательной программе, а во время дискуссий обсудить проблемы и вопросы в сфере развития управления», — сказано в сообщении. Суперфинал GMC состоится 30 июня.

Участницам предстоит в смоделированных условиях управлять компанией в бизнес-симуляторе. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. С 2006 года он проводится в России по инициативе РАНХиГС.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Ради этого Комарова спецбортом Минобороны летала на территорию ДНР. Подписанный документ о сотрудничестве предусматривает разные способы взаимодействий, в том числе по линии молодежной политики.

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Делегация из города Макеевка примет участие в международном соревновании по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали в официальном telegram-канала властей ХМАО. «В составе делегации из Макеевки — пять человек. Это студенты, аспиранты и представители администрации города. Вместе со студентами из разных регионов России они также смогут участвовать в образовательной программе, а во время дискуссий обсудить проблемы и вопросы в сфере развития управления», — сказано в сообщении. Суперфинал GMC состоится 30 июня. Участницам предстоит в смоделированных условиях управлять компанией в бизнес-симуляторе. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. С 2006 года он проводится в России по инициативе РАНХиГС. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Ради этого Комарова спецбортом Минобороны летала на территорию ДНР. Подписанный документ о сотрудничестве предусматривает разные способы взаимодействий, в том числе по линии молодежной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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