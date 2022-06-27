Делегаты из ДНР примут участие в международном конкурсе в ХМАО

28 июня 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске пройдет международное соревнование по стратегии и управлению бизнесом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Делегация из города Макеевка примет участие в международном соревновании по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали в официальном telegram-канала властей ХМАО. «В составе делегации из Макеевки — пять человек. Это студенты, аспиранты и представители администрации города. Вместе со студентами из разных регионов России они также смогут участвовать в образовательной программе, а во время дискуссий обсудить проблемы и вопросы в сфере развития управления», — сказано в сообщении. Суперфинал GMC состоится 30 июня. Участницам предстоит в смоделированных условиях управлять компанией в бизнес-симуляторе. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. С 2006 года он проводится в России по инициативе РАНХиГС. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Ради этого Комарова спецбортом Минобороны летала на территорию ДНР. Подписанный документ о сотрудничестве предусматривает разные способы взаимодействий, в том числе по линии молодежной политики. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Делегация из города Макеевка примет участие в международном соревновании по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC), который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом рассказали в официальном telegram-канала властей ХМАО. «В составе делегации из Макеевки — пять человек. Это студенты, аспиранты и представители администрации города. Вместе со студентами из разных регионов России они также смогут участвовать в образовательной программе, а во время дискуссий обсудить проблемы и вопросы в сфере развития управления», — сказано в сообщении. Суперфинал GMC состоится 30 июня. Участницам предстоит в смоделированных условиях управлять компанией в бизнес-симуляторе. Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году. С 2006 года он проводится в России по инициативе РАНХиГС. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Ради этого Комарова спецбортом Минобороны летала на территорию ДНР. Подписанный документ о сотрудничестве предусматривает разные способы взаимодействий, в том числе по линии молодежной политики.