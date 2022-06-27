27 июня 2022

Под Челябинском выставили на продажу парк-отель на берегу озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , море, природа, озеро, катер, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, лодка
За бизнес продавец просит 190 млн. рублей (фото из архива) Фото:

Под Челябинском (Аргаяшский район) на продажу выставили парк-отель «Старая провинция» на берегу озера Кумкуль. За загородный комплекс продавец просит 190 млн. рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«Клубный отель „Старая провинция“ — это загородный комплекс на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска. Имеется комфортный оборудованный пляж, площадка для выездной церемонии и фуршета, банкетный зал. Есть отдельно стоящая застекленная летняя веранда на 120 персон, а так же клубный ресторан вместимостью до 80 персон. Стоимость отеля 190 млн рублей», — сообщается в тексте объявления «Авито».

Площадь земельного участка парка составляет 45 гектаров, береговая полоса — 785 метров. На территории расположены 44 комфортных гостевых домика в окружении леса. В озере водятся окунь и щука, гольян и сиг. На запрос URA.RU собственники отказались комментировать причину продажи бизнеса.

На территории отеля расположены 44 комфортных домика
Фото:

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Под Челябинском (Аргаяшский район) на продажу выставили парк-отель «Старая провинция» на берегу озера Кумкуль. За загородный комплекс продавец просит 190 млн. рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Клубный отель „Старая провинция“ — это загородный комплекс на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска. Имеется комфортный оборудованный пляж, площадка для выездной церемонии и фуршета, банкетный зал. Есть отдельно стоящая застекленная летняя веранда на 120 персон, а так же клубный ресторан вместимостью до 80 персон. Стоимость отеля 190 млн рублей», — сообщается в тексте объявления «Авито». Площадь земельного участка парка составляет 45 гектаров, береговая полоса — 785 метров. На территории расположены 44 комфортных гостевых домика в окружении леса. В озере водятся окунь и щука, гольян и сиг. На запрос URA.RU собственники отказались комментировать причину продажи бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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