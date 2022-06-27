Под Челябинском выставили на продажу парк-отель на берегу озера

28 июня 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

За бизнес продавец просит 190 млн. рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Челябинском (Аргаяшский район) на продажу выставили парк-отель «Старая провинция» на берегу озера Кумкуль. За загородный комплекс продавец просит 190 млн. рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Клубный отель „Старая провинция“ — это загородный комплекс на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска. Имеется комфортный оборудованный пляж, площадка для выездной церемонии и фуршета, банкетный зал. Есть отдельно стоящая застекленная летняя веранда на 120 персон, а так же клубный ресторан вместимостью до 80 персон. Стоимость отеля 190 млн рублей», — сообщается в тексте объявления «Авито». Площадь земельного участка парка составляет 45 гектаров, береговая полоса — 785 метров. На территории расположены 44 комфортных гостевых домика в окружении леса. В озере водятся окунь и щука, гольян и сиг. На запрос URA.RU собственники отказались комментировать причину продажи бизнеса. На территории отеля расположены 44 комфортных домика Фото: скрин «Авито» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Под Челябинском (Аргаяшский район) на продажу выставили парк-отель «Старая провинция» на берегу озера Кумкуль. За загородный комплекс продавец просит 190 млн. рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Клубный отель „Старая провинция“ — это загородный комплекс на берегу озера Кумкуль в 30 км от Челябинска. Имеется комфортный оборудованный пляж, площадка для выездной церемонии и фуршета, банкетный зал. Есть отдельно стоящая застекленная летняя веранда на 120 персон, а так же клубный ресторан вместимостью до 80 персон. Стоимость отеля 190 млн рублей», — сообщается в тексте объявления «Авито». Площадь земельного участка парка составляет 45 гектаров, береговая полоса — 785 метров. На территории расположены 44 комфортных гостевых домика в окружении леса. В озере водятся окунь и щука, гольян и сиг. На запрос URA.RU собственники отказались комментировать причину продажи бизнеса.