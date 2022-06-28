28 июня 2022

Челябинцы делятся фотографиями небесного явления. Фото

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Радуга. Челябинск, радуга, погода, небо, лето, природа, климат, экология
Жители Челябинска поделились сотней фото и видео радуги Фото:

Жители Челябинска сделали около сотни фото и видео радуги, которая появилась после дождя вечером 28 июня. Своими наблюдениями и восторгами они поделились в соцсетях.

«А вы видели сегодня радугу. Присылайте фото в комментарии», — спросили в паблике «Наш Челябинск» во ВКонтакте. На этот призыв откликнулись десятки горожан.

Большинство из участников сообщества прислали фото и видео одинарной, двойной и даже тройной радуги в комментариях. Ранее синоптики сообщали, что дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. В ночь на среду, 29 июня, температура воздуха вновь опустится до плюс 2 градусов.

Челябинцы порадовались яркой радуге
«Радуга повисла разноцветным коромыслом»
Кто сколько радуг увидел в этом кадре?

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Жители Челябинска сделали около сотни фото и видео радуги, которая появилась после дождя вечером 28 июня. Своими наблюдениями и восторгами они поделились в соцсетях. «А вы видели сегодня радугу. Присылайте фото в комментарии», — спросили в паблике «Наш Челябинск» во ВКонтакте. На этот призыв откликнулись десятки горожан. Большинство из участников сообщества прислали фото и видео одинарной, двойной и даже тройной радуги в комментариях. Ранее синоптики сообщали, что дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. В ночь на среду, 29 июня, температура воздуха вновь опустится до плюс 2 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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