Жители Челябинска поделились сотней фото и видео радуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска сделали около сотни фото и видео радуги, которая появилась после дождя вечером 28 июня. Своими наблюдениями и восторгами они поделились в соцсетях.

«А вы видели сегодня радугу. Присылайте фото в комментарии», — спросили в паблике «Наш Челябинск» во ВКонтакте. На этот призыв откликнулись десятки горожан.

Большинство из участников сообщества прислали фото и видео одинарной, двойной и даже тройной радуги в комментариях. Ранее синоптики сообщали, что дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. В ночь на среду, 29 июня, температура воздуха вновь опустится до плюс 2 градусов.

Челябинцы порадовались яркой радуге Сообщество «Наш Челябинск» во ВКонтакте.

«Радуга повисла разноцветным коромыслом» Сообщество «Наш Челябинск» во ВКонтакте.

Кто сколько радуг увидел в этом кадре? Сообщество «Наш Челябинск» во ВКонтакте.