Жители Челябинска сделали около сотни фото и видео радуги, которая появилась после дождя вечером 28 июня. Своими наблюдениями и восторгами они поделились в соцсетях.
«А вы видели сегодня радугу. Присылайте фото в комментарии», — спросили в паблике «Наш Челябинск» во ВКонтакте. На этот призыв откликнулись десятки горожан.
Большинство из участников сообщества прислали фото и видео одинарной, двойной и даже тройной радуги в комментариях. Ранее синоптики сообщали, что дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. В ночь на среду, 29 июня, температура воздуха вновь опустится до плюс 2 градусов.
Жители Челябинска сделали около сотни фото и видео радуги, которая появилась после дождя вечером 28 июня. Своими наблюдениями и восторгами они поделились в соцсетях. «А вы видели сегодня радугу. Присылайте фото в комментарии», — спросили в паблике «Наш Челябинск» во ВКонтакте. На этот призыв откликнулись десятки горожан. Большинство из участников сообщества прислали фото и видео одинарной, двойной и даже тройной радуги в комментариях. Ранее синоптики сообщали, что дождливая и холодная погода задержатся в Челябинской области на двое суток — 29 и 30 июня. В ночь на среду, 29 июня, температура воздуха вновь опустится до плюс 2 градусов.