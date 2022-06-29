Володин предрек исчезновение евро

Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале предрек ослабление евро и, как вариант — возвращение к национальным валютам. По его словам, если раньше богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям, то сейчас у них самих проблемы и ситуация в целом за это время у них стала только хуже и будут только усугубляться.

«США не спешат на помощь европейским странам. Им эта ситуации выгодна. Слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Европе навязываются более дорогие американские ресурсы. Байден обещал 200 рублей за 1 доллар, сегодня курс — 52. Евро — 55», — уточняет Володин.

При этом, по его мнению, ситуация с евро складывается иначе. Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера вплоть до 185,4% к ВВП, как у Греции.

«Рубль же обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире. Поэтому наша национальная валюта укрепляется», — сказал спикер Госдумы.

Ранее курс доллара на Московской бирже впервые с 2015 года снизился до 51,8 рубля, евро — до 54,55. Такие данные следуют из динамики торгов на Мосбирже. После объявления о начале спецоперации России на Украине рубль начал стремительно падать. В Банке России приняли меры по стабилизации курса. 21 июня евро опустился до 57,33 рублей впервые с мая 2015 года. Ранее до показателя 2015 года упал доллар, 20 июня валюта была на уровне 55,59 рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам