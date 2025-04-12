Трамп одним действием показал свою «болевую точку» в конфликте с Китаем

Президент США Дональд Трамп решил приостановить введение масштабных пошлин против своих торговых партнеров, продемонстрировав Китаю свою «болевую точку». Об этом сообщают американские издания.
«Приостановив действие некоторых пошлин для десятков стран на 90 дней, он [Трамп] также уступил что-то своему главному сопернику, китайскому лидеру Си Цзиньпину, с которым он вступил в игру „кто первый струсит“... Си понял, что у его противника есть болевая точка», — пишет The New York Times.
По информации газеты, действия Трампа указывают на его несколько ослабленные позиции в торговой войне с Китаем. Как пишет издание, КНР рассматривает эту ситуацию как уязвимость, учитывая ее длительную историю решительной реализации политических стратегий, несмотря на возможные последствия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.