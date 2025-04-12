Ожидается ли магнитная буря 13 апреля 2025: что произойдет с Солнцем и как защититься

Жителям России рекомендуют подготовиться к магнитной буре средней интенсивности, которая ожидается в воскресенье, 13 апреля 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в этот день вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%. Эксперты прогнозируют бурю силой пять баллов по шкале Kp, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Подробнее о солнечной активности 13 апреля и силе магнитной бури — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в апреле 2025
Начало апреля 2025 года характеризовалось повышенной солнечной активностью. Согласно информации ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, с 5 по 11 апреля на Солнце наблюдались магнитные бури средней интенсивности силой пять-шесть баллов. Особенно неблагоприятными были 8 и 9 апреля со вспышками силой шесть баллов по шкале Kp.
В настоящее время на Солнце наступило относительное затишье. Эксперты отмечают, что основное влияние на космическую погоду сейчас оказывает солнечный ветер, создающий внешнее давление на магнитосферу Земли.
Стоит отметить, что накануне, 10 апреля, на поверхности звезды было зафиксировано семь вспышек класса C. Они не представляют серьезной угрозы для Земли, поскольку их мощности недостаточно для выброса вещества в межпланетное пространство. Однако, 12 апреля в 01:08 по московскому времени началась солнечная вспышка уровня C6.7, которая классифицируется как обычная.
Одним из важных событий на этой неделе стало исчезновение корональных дыр — областей на Солнце с пониженной плотностью плазмы. Ожидалось, что последняя из них повернется к Земле в конце недели, но она распалась раньше, чем смогла оказать значительное влияние на нашу планету.
Ученые также отмечают появление больших пятен на восточном (левом) краю Солнца, которые были причиной крупных вспышек и выбросов на обратной стороне светила неделю назад. Однако, по предварительной оценке, энергия в этой области уже израсходована на предшествующие взрывы, и на геомагнитный прогноз появление пятен пока не влияет.
Прогноз магнитной бури 13 апреля 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии, в воскресенье, 13 апреля 2025 года, ожидается магнитная буря средней интенсивности. Прогнозируемое значение геомагнитного индекса Kp составляет пять баллов по 9-балльной шкале, что классифицируется как умеренная геомагнитная буря.
Вероятностный прогноз выглядит следующим образом:
- Вероятность магнитной бури — 26%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 35%
- Вероятность спокойной магнитосферы — 39%
Анализ геомагнитной обстановки по часам показывает, что наибольшая интенсивность бури ожидается в первой половине дня. С полуночи до 15:00 по московскому времени (UTC+3) прогнозируется значение индекса Kp на уровне пять баллов. К вечеру ситуация должна немного улучшиться — после 18:00 индекс снизится до четырех баллов.
Специалисты отмечают, что прогнозные значения индексов Ap и F10.7 на 13 апреля составят 12 и 140 соответственно. Это соответствует умеренной активности Солнца.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром и корональными выбросами массы. Во время магнитных бурь происходят изменения в структуре магнитосферы планеты, которые могут оказывать воздействие на технические системы и здоровье людей.
Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Также возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. У метеозависимых людей может нарушиться сон, появиться бессонница, раздражительность и быстрая утомляемость. Некоторые люди отмечают боли в суставах и ломоту в костях.
Особенно чувствительны к геомагнитным возмущениям следующие группы населения:
- Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- Пациенты с хроническими заболеваниями нервной системы
- Люди с респираторными проблемами
- Лица с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Маленькие дети
- Пожилые люди
- Беременные женщины
Согласно статистике, около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь. При этом важно помнить, что люди реагируют на магнитные бури по-разному: одни плохо чувствуют себя за два-три дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через один-два дня после бури.
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