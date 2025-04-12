В деле генерала Попова, который просился у Путина на СВО, новый поворот

Прокурор запросил для фигуранта дела генерала Попова 5,5 года лишения свободы
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Гособвинение попросило назначить Моисееву 5,5 года лишения свободы
Гособвинение попросило назначить Моисееву 5,5 года лишения свободы Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Прокуратура запросила для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе прений сторон прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — рассказал представитель органов. Его слова передает ТАСС.

Ранее адвокат генерал-майора Ивана Попова сообщил, что его подзащитный отправится на спецоперацию на Украине в качестве командира штурмового отряда. Соответствующее письмо Попов отправил президенту России Владимиру Путину. Вскоре стало известно, что Попов, обвиняемый в совершении мошенничества на крупную сумму, продолжит находиться под стражей. Второй Западный окружной военный суд принял решение об отклонении апелляционной жалобы на замену меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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Прокуратура запросила для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В ходе прений сторон прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — рассказал представитель органов. Его слова передает ТАСС. Ранее адвокат генерал-майора Ивана Попова сообщил, что его подзащитный отправится на спецоперацию на Украине в качестве командира штурмового отряда. Соответствующее письмо Попов отправил президенту России Владимиру Путину. Вскоре стало известно, что Попов, обвиняемый в совершении мошенничества на крупную сумму, продолжит находиться под стражей. Второй Западный окружной военный суд принял решение об отклонении апелляционной жалобы на замену меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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