В деле генерала Попова, который просился у Путина на СВО, новый поворот

Прокуратура запросила для бизнесмена Сергея Моисеева, фигуранта дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе прений сторон прокурор попросил лишить Моисеева свободы на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — рассказал представитель органов. Его слова передает ТАСС.
Ранее адвокат генерал-майора Ивана Попова сообщил, что его подзащитный отправится на спецоперацию на Украине в качестве командира штурмового отряда. Соответствующее письмо Попов отправил президенту России Владимиру Путину. Вскоре стало известно, что Попов, обвиняемый в совершении мошенничества на крупную сумму, продолжит находиться под стражей. Второй Западный окружной военный суд принял решение об отклонении апелляционной жалобы на замену меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
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