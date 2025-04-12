Киев попытался атаковать еще один российский регион

ВСУ ударили дронами по Орловской области
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Было сбито два дрона над Орловской областью
Было сбито два дрона над Орловской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Орловской облоастью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. 

«Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По данным Клычкова, пострадавших и повреждений нет. 

Также Киев ночью атаковал Ростовскую область. По сообщению властей региона, дроны пытались атаковать Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы.

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Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Орловской облоастью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.  «Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По данным Клычкова, пострадавших и повреждений нет.  Также Киев ночью атаковал Ростовскую область. По сообщению властей региона, дроны пытались атаковать Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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