Киев попытался атаковать еще один российский регион

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Орловской облоастью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Ночью в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Также силами ПВО над областью были уничтожены два вражеских БПЛА», — написал губернатор в Telegram. По данным Клычкова, пострадавших и повреждений нет.
Также Киев ночью атаковал Ростовскую область. По сообщению властей региона, дроны пытались атаковать Каменск, Шахты, Миллеровский, Матвеево-Курганский и Красносулинский районы.
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