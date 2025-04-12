Киев десятки раз нарушил 30-дневное прекращение огня по объектам энергетики

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Киев продолжает нарушать соглашение о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам
Киев продолжает нарушать соглашение о 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нарушила условия 30-дневного прекращения огня по энергообъектам более 60 раз с момента оглашения моратория. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], а затем поддержан [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — сказал Полищук. Его слова передает РИА Новости.

По словам политика, Киев нарушил условия более чем 60 раз. Атаки на российские энергообъекты происходят каждый день и иногда даже несколько раз в день.

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Украина нарушила условия 30-дневного прекращения огня по энергообъектам более 60 раз с момента оглашения моратория. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Киевский режим действительно злостно нарушает 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который был 18 марта согласован президентами России и США [Владимиром Путиным и Дональдом Трампом], а затем поддержан [украинским лидером Владимиром] Зеленским», — сказал Полищук. Его слова передает РИА Новости. По словам политика, Киев нарушил условия более чем 60 раз. Атаки на российские энергообъекты происходят каждый день и иногда даже несколько раз в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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