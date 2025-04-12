В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ждет европейскую часть России на Пасху

На предстоящую Пасху, которая будет отмечаться 19-20 апреля, в центральной части европейской России ожидается теплая и сухая погода до 13-18 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый», — отметил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов. Днем же столбики термометров будут подниматься до 18 градусов, что обещает приятную и теплую погоду для жителей и гостей регионов.
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