В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ждет европейскую часть России на Пасху

Вильфанд: на Пасху в центре европейской части РФ ожидается до 18 градусов тепла
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В центре европейской части России на Пасху будет до 18 градусов выше нуля
В центре европейской части России на Пасху будет до 18 градусов выше нуля Фото:

На предстоящую Пасху, которая будет отмечаться 19-20 апреля, в центральной части европейской России ожидается теплая и сухая погода до 13-18 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый», — отметил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.

По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов. Днем же столбики термометров будут подниматься до 18 градусов, что обещает приятную и теплую погоду для жителей и гостей регионов.

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На предстоящую Пасху, которая будет отмечаться 19-20 апреля, в центральной части европейской России ожидается теплая и сухая погода до 13-18 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Специальные расчеты сделаны, наиболее вероятна такая погода в пасхальные дни, 19-20 апреля: переменная облачность, без осадков, 5-10 градусов ночью, днем 13-18, ветер слабый», — отметил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости. По прогнозам, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 5-10 градусов. Днем же столбики термометров будут подниматься до 18 градусов, что обещает приятную и теплую погоду для жителей и гостей регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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