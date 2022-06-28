ФСБ поймала челябинских военных на контрабанде в Европу

Военная продукция незаконно перевозилась в страны Восточной Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами поймали на контрабанде военной техники в Восточную Европу троих жителей региона. Как сообщили в ведомстве, один из них ранее имел звание полковника в ВС РФ. Челябинцы входили в группу, созданную жителем Калининграда, и работающую на всю Россию.

«Житель Калининграда создал на территории России преступную группу с целью контрабанды и реализации комплектующих вооружения и военной техники, в том числе из Челябинской области. Поставки осуществлялись в страны Восточной Европы», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона.

В ведомстве пояснили, что участники группировки, кроме ее лидера, задержаны. Организатор объявлен в международный розыск. Виновным назначили наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до восьми лет и штраф от 500 до 950 тысяч рублей. Также экс-военного, находящегося в банде, лишили воинского звания.

Ранее житель области пытался вывезти из России в Казахстан крупную партию танковых шлемофонов. Такая продукция может вывозиться за пределы государства только при наличии разрешительных документов. Контрабандист не смог их предоставить, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.