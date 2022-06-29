Власти США оценили шансы на перемирие между Россией и Украиной

30 июня 2022 в 04:16 Размер текста - 17 +

В США не увидели предпосылок для перемирия РФ и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной. Об этом заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. «Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — приводят слова Хейнс РИА «Новости». При этом глава Нацразведки не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. 28 июня Кремле предложили завершить спецоперацию до конца суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Однако Киев продолжил провокации в адрес РФ. В частности, в этот же день вблизи Курска был сбит украинский беспилотник. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной. Об этом заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. «Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — приводят слова Хейнс РИА «Новости». При этом глава Нацразведки не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. 28 июня Кремле предложили завершить спецоперацию до конца суток, если украинская сторона выполнит требования РФ и прикажет военным и боевикам националистических подразделений сложить оружие. Однако Киев продолжил провокации в адрес РФ. В частности, в этот же день вблизи Курска был сбит украинский беспилотник.