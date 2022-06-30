Пермяк погиб при исполнении воинского долга на Украине

Прощание с Александром Рябовым состоится в ДК Гознака Краснокамска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Александр Рябов из Пермского края. О гибели бойца сообщили в администрации Краснокамского городского округа.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Рябов Александр Игоревич», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Рябов родился с. Большая Соснова. В Краснокамске он учился в школе, а затем местном техникуме. В армию его призвали в 2018 году, где он заключил контракт. В 2020 году он принимал участие в проведении в военной операции на территории Сирийско-Арабской Республики. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

На территории Украины с 24 феврали проходит спецоперация России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.