30 июня 2022

Пермяк погиб при исполнении воинского долга на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, свечка, поминки
Прощание с Александром Рябовым состоится в ДК Гознака Краснокамска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Александр Рябов из Пермского края. О гибели бойца сообщили в администрации Краснокамского городского округа.

«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Рябов Александр Игоревич», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Рябов родился с. Большая Соснова. В Краснокамске он учился в школе, а затем местном техникуме. В армию его призвали в 2018 году, где он заключил контракт. В 2020 году он принимал участие в проведении в военной операции на территории Сирийско-Арабской Республики. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».

На территории Украины с 24 феврали проходит спецоперация России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Александр Рябов из Пермского края. О гибели бойца сообщили в администрации Краснокамского городского округа. «С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Рябов Александр Игоревич», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким. Рябов родился с. Большая Соснова. В Краснокамске он учился в школе, а затем местном техникуме. В армию его призвали в 2018 году, где он заключил контракт. В 2020 году он принимал участие в проведении в военной операции на территории Сирийско-Арабской Республики. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества». На территории Украины с 24 феврали проходит спецоперация России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...