Пермяк погиб при исполнении воинского долга на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Александр Рябов из Пермского края. О гибели бойца сообщили в администрации Краснокамского городского округа.
«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Рябов Александр Игоревич», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Рябов родился с. Большая Соснова. В Краснокамске он учился в школе, а затем местном техникуме. В армию его призвали в 2018 году, где он заключил контракт. В 2020 году он принимал участие в проведении в военной операции на территории Сирийско-Арабской Республики. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
На территории Украины с 24 феврали проходит спецоперация России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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В ходе спецоперации на Украине погиб сержант Александр Рябов из Пермского края. О гибели бойца сообщили в администрации Краснокамского городского округа. «С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Рябов Александр Игоревич», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким. Рябов родился с. Большая Соснова. В Краснокамске он учился в школе, а затем местном техникуме. В армию его призвали в 2018 году, где он заключил контракт. В 2020 году он принимал участие в проведении в военной операции на территории Сирийско-Арабской Республики. Награжден медалью «За укрепление боевого содружества». На территории Украины с 24 феврали проходит спецоперация России. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее главная цель — помощь жителям ЛНР и ДНР, а также денацификация и демилитаризация Украины.