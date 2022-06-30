Пермяка отправят в колонию строгого режима за три банки пива

01 июля 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мужчина вынес из магазина пиво, не оплатив его. На требование кассира вернуть товар не реагировал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Добрянский городской суд (Пермский край) приговорил мужчину, совершившего кражу из магазина «Лион», к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробности рассказали в пресс-службе суда. «В мае 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина „Лион“ похитил с витрины три банки пива „Охота крепкое“ объемом 0,43 л. каждая. Он спрятал две банки в карманы джинсовой куртки, а одну держал в руке. Мужчина пытался пройти мимо касс, но его остановила продавец-кассир и потребовала вернуть товар. Однако подсудимый вышел из магазина на улицу и скрылся», — сообщили в суде. Таким образом мужчина причинил материальный ущерб магазину на сумму 111 рублей 45 копеек. Суд признал подсудимого виновным в грабеже. Учитывая, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление, суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. А в рамках гражданского иска осужденный вернул юрлицу магазина «Лион» сумму за три банки пива. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми неизвестные вынесли мусорку, принадлежащую офису компании KazanExpress. Собственники в соцсетях обратились к этим людям с просьбой вернуть мусорку, иначе они обратятся в полицию. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Добрянский городской суд (Пермский край) приговорил мужчину, совершившего кражу из магазина «Лион», к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробности рассказали в пресс-службе суда. «В мае 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в торговом зале магазина „Лион“ похитил с витрины три банки пива „Охота крепкое“ объемом 0,43 л. каждая. Он спрятал две банки в карманы джинсовой куртки, а одну держал в руке. Мужчина пытался пройти мимо касс, но его остановила продавец-кассир и потребовала вернуть товар. Однако подсудимый вышел из магазина на улицу и скрылся», — сообщили в суде. Таким образом мужчина причинил материальный ущерб магазину на сумму 111 рублей 45 копеек. Суд признал подсудимого виновным в грабеже. Учитывая, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление, суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. А в рамках гражданского иска осужденный вернул юрлицу магазина «Лион» сумму за три банки пива. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми неизвестные вынесли мусорку, принадлежащую офису компании KazanExpress. Собственники в соцсетях обратились к этим людям с просьбой вернуть мусорку, иначе они обратятся в полицию.