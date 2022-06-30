Добровольцы из ХМАО восстановили онкобольницу в Мариуполе

01 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Добровольцы из ХМАО убирают завалы и восстанавливают работу больниц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили работу онкобольницы в Мариуполе. Об этом URA.RU рассказал руководитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус Югры» Эдуард Логинов. «Добровольцы наводят порядок в Мариуполе, устраняют присутствие батальона „Азов“ (запрещенная в России экстремистская организация, — ред.). Отчищают соцучреждения, занимаются работой в городской онкобольнице, так как ее в ближайшее время нужно запустить в полном объеме», — рассказал Логинов корреспонденту URA.RU. Логинов добавил, что в городе уже удалось восстановить три больницы. «Это, конечно, не только наша заслуга, но работа восстановлена, в том числе и с нашей помощью. Раньше работала только одна больница, то теперь в принципе больницы оживают и начинают работать», — заключил Логинов. Он также добавил, что на данный момент гуманитарный корпус готовится к открытию нового лагеря в муниципалитетах Украины. «Это есть в планах. Пока мы ждем информации и готовимся», — сказал глава гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда до прибытия добровольцев-медиков из ХМАО в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов. Необходимые лекарства были привезены добровольцами. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО восстановили работу онкобольницы в Мариуполе. Об этом URA.RU рассказал руководитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус Югры» Эдуард Логинов. «Добровольцы наводят порядок в Мариуполе, устраняют присутствие батальона „Азов“ (запрещенная в России экстремистская организация, — ред.). Отчищают соцучреждения, занимаются работой в городской онкобольнице, так как ее в ближайшее время нужно запустить в полном объеме», — рассказал Логинов корреспонденту URA.RU. Логинов добавил, что в городе уже удалось восстановить три больницы. «Это, конечно, не только наша заслуга, но работа восстановлена, в том числе и с нашей помощью. Раньше работала только одна больница, то теперь в принципе больницы оживают и начинают работать», — заключил Логинов. Он также добавил, что на данный момент гуманитарный корпус готовится к открытию нового лагеря в муниципалитетах Украины. «Это есть в планах. Пока мы ждем информации и готовимся», — сказал глава гумкорпуса. Ранее URA.RU писало, что добровольцы из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда до прибытия добровольцев-медиков из ХМАО в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса» в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов. Необходимые лекарства были привезены добровольцами.