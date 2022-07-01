Производителем напитков-аналогов является компания «Уральские источники» (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В супермаркетах Екатеринбурга появились напитки Wish-Cola и Wish-Lemon — аналоги Coca-Cola и Sprite, которые производят в столице Урала. Об этом сообщает telegram-канал «Екатское Чтиво».

«В свердловских супермаркетах появились напитки Wish-Cola, Wish-Lemon — их производят в столице Урала. Дизайн бутылок похож на западные напитки Coca-Cola и Sprite», — говорится в сообщении. Стоимость напитков в «Ашане» составляет 63,99 рубля.

Корреспондент URA.RU связался с очевидцем, приславшим фотографию в telegram-канал «Екатское Чтиво». Напитки, по его словам, ему не понравились. «Вообще не понравилось. Они [Wish-Cola, Wish-Lemon] нисколько не похожи на колу или спрайт. Но очень сладкие», — рассказал покупатель.

«Уральские источники» выпускает напитки «Wish». Компания основана в 1996-м году, выпускает в месяц более десяти миллионов бутылок с напитками. Из серии «Wish» фирма производит напитки Wish-Cola, Wish-Lemon и Wish-Orange.

Ранее стало известно, что свердловские магазины заменят Coca-Cola аналогичными продуктами компании «Очаково». Отмечается, что «Очаково», кроме Cola, может производить аналоги напитков Sprite и Fanta. Депутат Госдумы Александр Демин также предложил заменить Coca-Cola на отечественные бренды.

Часть зарубежных компаний стали покидать российский рынок после новых санкций, введенных странами Запада против РФ. Количество санкций увеличилось на фоне проведения Россией спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что проведение демилитаризации и денацификации Украины таким путем является вынужденным, поскольку иные методы, призванные остановить убийство мирных жителей ДНР и ЛНР, не принесли результата.

Цена напитков в «Ашане» — 63,99 рубля Фото: telegram-канал «Екатское Чтиво»

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