Лукашенко: Великая Отечественная война не закончилась

Белорусский народ должен продолжать бороться с уничтожением культуры, считает Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Великая Отечественная война, в которой славянскому народу приходилось бороться с уничтожением своего этноса, все еще не закончилась. В связи с этим белорусский народ по-прежнему вынужден защищать свою историческую память, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это была война на уничтожение славянского этноса, культур и целых народов. И сегодня мы все чаще говорим о том, что она, эта война, не закончилась. Не закончилась, потому что мы все еще не перезахоронили последнего воина, который погиб, и последнего мирного жителя, который был зверски убит в той войне. И потому что не все, кто был причастен к чудовищным фактам той войны, геноциду белорусского народа, осуждены. Она, эта война, не закончилась, потому что мы снова, как на фронте, защищаем свою историческую память», — сказал Лукашенко в ходе торжественного выступления по случаю Дня независимости Беларуси, передает БелТА.

По мнению белорусского лидера, самый опасный враг в этой идеологической войне — не внешний. «Истоки западного реваншизма очевидны и понятны. Предательство. Предательство и равнодушие своих — это самый страшный наш враг», — заявил он.

В 2019 году Лукашенко заявил, что во время Второй мировой и Великой Отечественной войны Белоруссию полностью «стерли с лица земли». По его словам, в период с 1941 по 1945 военные годы страна потеряла треть населения. «Это не наши были войны. Мы, тем не менее, горя хлебнули», — отметил белорусский президент, пишет MK.RU . В январе 2022 года Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», передает RT.

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