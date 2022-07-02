Директора компании Verde обвиняют в посредничестве в подкупе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Директора компании «Артеверде» по выращиванию цветов из Екатеринбурга Елену Склемину отправил под домашний арест Сыктывкарский городской суд. Ее обвиняют по статье «Посредничество в коммерческом подкупе». Информация об этом появилась в официальной группе Сыктывкарского городского суда в соцсети «ВКонтакте».

«По версии органов предварительного расследования, Склемина и иные неустановленные лица, действуя в качестве посредников, получили от представителя ООО „Пригородный“ незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей от общей суммы 1,27 млн рублей. То есть в особо крупном размере, для передачи неустановленным лицам, управляющим „Артеверде“», — рассказали в суде.

Склемину отправили под домашний арест до 21 августа. Делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике Коми. По информации из открытых источников, Елена Склемина является директором питомника Verde, где выращивают и продают многолетние цветы. Офис компании находится в Екатеринбурге, а площади в Сысерти. Официальный сайт компании временно закрыт.