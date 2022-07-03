На свердловской трассе заметили редкое авто. Видео, фото

04 июля 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

Автомобилисты заметили на трассе заниженный Hyundai Tiburon Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Очевидцы сообщают о необычном автомобиле на свердловской трассе — это Hyundai Tiburon c широкими вразвалку колесами. Фотографии и видео, на которых видно автомобиль, выкладывают в соцсетях. «Завидуем молча. Они [машины] подготовлены для дрифта. Знающие/интересующиеся, однозначно оценят», — комментирует пользователь Евгений Кочетков фотографию Hyundai Tiburon, выложенную в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Его поправляют, что машина не для дрифта, а относится к движению stance — это культура «низких» автомобилей. К термину stance относят практически все автомобили, которые можно занизить при помощи регулировки амортизаторов или пневмоподвески. Владелец Hyundai Tiburon — челябинец Виктор Блэк. В своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ, — прим. ред.) и на YouTube канале он подробно рассказывал, как тюнинговал автомобиль. Пять недель назад уралец выложил пост, в котором поделился деталями о первой поезде на Tiburon. «Первая поездка закончилась поломкой, незначительной и решаемой, но все ровно неприятной. 4,5 часа у обочины, и вот „Тибурон“ снова в строю […] Все таки Тиба едет на Ekb Stance Meet, хотя она чуть-чуть поломалась как истинная дама», — писал Блэк. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на «Иннопроме» представят «Бэтмобиль». Житель Темиртау (Казахстан) самостоятельно сделал копию легендарного авто героя комиксов Бэтмена. Эффектная модель бросается в глаза проезжающим автомобилистам Фото: «Екатеринбург — Серов (Online)», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Очевидцы сообщают о необычном автомобиле на свердловской трассе — это Hyundai Tiburon c широкими вразвалку колесами. Фотографии и видео, на которых видно автомобиль, выкладывают в соцсетях. «Завидуем молча. Они [машины] подготовлены для дрифта. Знающие/интересующиеся, однозначно оценят», — комментирует пользователь Евгений Кочетков фотографию Hyundai Tiburon, выложенную в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Его поправляют, что машина не для дрифта, а относится к движению stance — это культура «низких» автомобилей. К термину stance относят практически все автомобили, которые можно занизить при помощи регулировки амортизаторов или пневмоподвески. Владелец Hyundai Tiburon — челябинец Виктор Блэк. В своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ, — прим. ред.) и на YouTube канале он подробно рассказывал, как тюнинговал автомобиль. Пять недель назад уралец выложил пост, в котором поделился деталями о первой поезде на Tiburon. «Первая поездка закончилась поломкой, незначительной и решаемой, но все ровно неприятной. 4,5 часа у обочины, и вот „Тибурон“ снова в строю […] Все таки Тиба едет на Ekb Stance Meet, хотя она чуть-чуть поломалась как истинная дама», — писал Блэк. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на «Иннопроме» представят «Бэтмобиль». Житель Темиртау (Казахстан) самостоятельно сделал копию легендарного авто героя комиксов Бэтмена.